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World Athletics не стала сокращать количество россиян в пуле допинг-тестирования

В августе глава организации Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
11 октября 2023 11:10
автор: Александр Поволоцкий

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала сокращать число российских спортсменов, включённых в пул тестирования на четвёртый квартал текущего года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя World Athletics, оповещать о своём местоположении через систему контроля ADAMS будут, как и ранее, 16 атлетов из РФ.

В список входят: Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Анжелика Сидорова, Илья Шкуренёв, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, Валерий Пронкин и Андрей Романов.

Отметим, что российские легкоатлеты временно отстранены от международных стартов.

источник: ТАСС
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