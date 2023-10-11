World Athletics не стала сокращать количество россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала сокращать число российских спортсменов, включённых в пул тестирования на четвёртый квартал текущего года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя World Athletics, оповещать о своём местоположении через систему контроля ADAMS будут, как и ранее, 16 атлетов из РФ.

В список входят: Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Анжелика Сидорова, Илья Шкуренёв, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, Валерий Пронкин и Андрей Романов.

Отметим, что российские легкоатлеты временно отстранены от международных стартов.