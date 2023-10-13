Ишмуратова — о позиции Исинбаевой: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова отреагировала на информацию о том, что МОК не стал отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева после того, как было установлено, что они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО.

«Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!» — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365.