ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ишмуратова — о позиции Исинбаевой: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!

Ранее МОК объяснил, почему не стал отстранять российскую прыгунью с шестом.
13 октября 2023 16:38
автор: Степан Шереметьев

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова отреагировала на информацию о том, что МОК не стал отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева после того, как было установлено, что они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО.

«Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!» — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
World Athletics не стала сокращать количество россиян в пуле допинг-тестирования
В августе глава организации Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
11.10.2023 11:10
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Бывший легкоатлет Борзаковский рассказал, как выиграл забег на 200 метров у футболиста Ломовицкого
42-летний спортсмен завершил карьеру в 2015 году.
03.10.2023 18:33
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Чемпионка Европы Елена Коробкина получила дисквалификацию на четыре года за допинг
Вердикт был вынесен согласно данным из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
29.09.2023 20:08
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, почему сайт благотворительного фонда Исинбаевой перестал работать
Причину назвал один из представителей организации.
29.09.2023 16:21
Легкая атлетика
автор: Глеб Шевяков
Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева закрыла благотворительный фонд в России
Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева закрыла благотворительный фонд в России
Он покинул офис, по которому был зарегистрирован в Волгограде.
28.09.2023 15:35
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала мамой
Призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала мамой
В 2021 году российская прыгунья с шестом завоевала серебряную медаль.
28.09.2023 14:33
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
«Исинбаева была великой спортсменкой и защищала нашу родину». Тарасова — о словах Вяльбе
Ранее глава Федерации лыжных гонок России жестко высказалась о прославленной спортсменке.
26.09.2023 15:44
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Украинка Магучих раскритиковала Бубку: он для нас сейчас не существует
Она призналась, что не испытывает к прославленному спортсмену симпатии.
25.09.2023 17:26
Легкая атлетика
автор: Степан Шереметьев
«Огромное количество людей страдает». Дарья Клишина — о конфликте России и Украины
Мнение вице-чемпионки мира по прыжкам в длину.
25.09.2023 14:07
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.