Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена - Советский спорт
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    • Легкая атлетика04 декабря 2018 15:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена

    В Монте-Карло состоялось заседание Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), на котором поднимался вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем твиттере сообщил, что ВФЛА не будет восстановлена в правах.

    «Российская федерация легкой атлетики остается в прежнем статусе в ИААФ. Запрет не снят. Это решение принято советом ИААФ в Монте-Карло. Федерация не соответствовала критериям для восстановления. В будущем российские легкоатлеты будут выступать без флага и национального гимна.

    ИААФ остается твердым в своем решении. в отличие от МОК и ВАДА. Пока ВФЛА не отвечает условиям, их спортсменам не разрешается соревноваться под национальным флагом. Отдельные спортсмены должны доказать, что они прошли надлежащую проверку, чтобы получить нейтральный статус», - написал Зеппельт.

    В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.

    #ВФЛА#ИААФ (IAAF)#допинг#зеппельт хайо
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