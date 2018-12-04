Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена

Легкая атлетика 04 декабря 2018 15:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Монте-Карло состоялось заседание Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), на котором поднимался вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем твиттере сообщил, что ВФЛА не будет восстановлена в правах.

«Российская федерация легкой атлетики остается в прежнем статусе в ИААФ. Запрет не снят. Это решение принято советом ИААФ в Монте-Карло. Федерация не соответствовала критериям для восстановления. В будущем российские легкоатлеты будут выступать без флага и национального гимна.

ИААФ остается твердым в своем решении. в отличие от МОК и ВАДА. Пока ВФЛА не отвечает условиям, их спортсменам не разрешается соревноваться под национальным флагом. Отдельные спортсмены должны доказать, что они прошли надлежащую проверку, чтобы получить нейтральный статус», - написал Зеппельт.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.