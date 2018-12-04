Катрин Ибаргуэн получила награду «Спортсменка года» по версии IAAF

Легкая атлетика 04 декабря 2018 23:54 Источник: IAAF

Колумбийская спортсменка Катрин Ибаргуэн признана лучшей спортсменкой 2018 года по версии IAAF.

Напомним, что Ибаргуэн в 2018 году одержала победы в финалах «Бриллиантовой лиги» в тройном прыжке и прыжках в длину.

Добавим, что на награду также претендовали: бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье), британская бегунья Дина Эшер-Смит, кенийская спортсменка Беатрис Чепкоеч (бег и стипль-чез), багамская бегунья Шона Миллер-Уйбо.