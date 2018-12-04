Катрин Ибаргуэн получила награду «Спортсменка года» по версии IAAF

Колумбийская спортсменка Катрин Ибаргуэн признана лучшей спортсменкой 2018 года по версии IAAF.
Напомним, что Ибаргуэн в 2018 году одержала победы в финалах «Бриллиантовой лиги» в тройном прыжке и прыжках в длину.
Добавим, что на награду также претендовали: бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье), британская бегунья Дина Эшер-Смит, кенийская спортсменка Беатрис Чепкоеч (бег и стипль-чез), багамская бегунья Шона Миллер-Уйбо.
Atleta femenina del año @tripleCIbarguen 🇨🇴👑#AthleticsAwards pic.twitter.com/ul4ZaCHALE— IAAF (@iaaforg) 4 декабря 2018 г.