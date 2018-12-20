Кривошапка вернула серебряную медаль Игр-2012 в МОК - Советский спорт
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    • Легкая атлетика20 декабря 2018 12:23Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Кривошапка вернула серебряную медаль Игр-2012 в МОК

    Российская бегунья Антонина Кривошапка, признанная в январе 2017 года виновной в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2012 в Лондоне, вернула серебряную медаль, которую она завоевала в составе женской эстафетной команды на дистанции 4×400 метров.

    «Всероссийская федерация легкой атлетики передает в Олимпийский комитет России для дальнейшей передачи в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Антонины Кривошапки (эстафета 4×400 м, женщины), диплом участника за второе место (эстафета 4×400 м, женщины), а также диплом участника за шестое место (бег на 400 м, женщины), которые она принесла в федерацию», - цитирует пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталью Юхареву агентство ТАСС.

    Из-за положительной допинг-пробы на Играх-2012 Антонина Кривошапка также лишена бронзы ЧМ-2013 в Москве (400 м) и золота ЧМ-2013 в составе эстафетной команды (4×400 м). Срок дисквалификации спортсменки завершился в сентябре текущего года.

    #допинг#кривошапка антонина#мок
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