Дарья Клишина: Я усердно тренируюсь и буду выступать в летнем сезоне

Легкая атлетика 06 января 2019 19:50 Источник: Instagram

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что первые старты в новом сезоне начнет делать с конца весны.

- Очень много вопросов и догадок поступает от вас, мои дорогие, что я завязала со спортом, забросила, занялась чем-то другим, не тренируюсь и так далее. Так вот просто хочу сказать, что я так же усердно тренируюсь и буду выступать в летнем сезоне. В этом году у нас будет проходить чемпионат мира в Дохе, и первый раз в истории его сдвинули на октябрь месяц. Этот летний сезон обещает быть очень интересным и достаточно длинным. Свои первые старты я начну делать с конца весны, и уже после с вашей поддержкой будем врываться в лето, - написала Клишина на своей странице в Instagram.

Напомним, что 27-летняя Клишина пропустила зимний и летний сезоны в 2018 году.