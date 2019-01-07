Ухов выиграл Рождественские старты, показав лучший результат сезона в мире

Легкая атлетика 07 января 2019 12:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 7 января, уроженец Челябинска совершил прыжок на 2,28 метра с первой попытки.

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов показал лучший результат на Рождественских стартах в Екатеринбурге.

На второй позиции расположился Михаил Акименко (2,28), а замкнул тройку лучших Матвей Рудник (2,28).

Отметим, что Ухов показал лучший результат сезона в мире. По информации официального сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), лучший результат сезона в мире до сегодняшнего дня принадлежал американцу Джордану Веснеру (2,25).

Белорус Максим Недосеков 22 декабря на турнире в Минске прыгнул на 2,30, однако его результат пока не внесен в базу данных IAAF.