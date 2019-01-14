В Ватикане создали сборную по легкой атлетике

Легкая атлетика 14 января 2019 10:34 Источник: «Российская газета» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает "Российская газета".

Накануне, 13 января, Ватикан подписал соглашение с Олимпийским комитетом Италии, что позволило его команде присоединиться к ассоциации легкой атлетики страны.

В команду, общее количество участников которой составляет сейчас шестьдесят человек, вошли монахини, священнослужители, профессор, работающий в Ватиканской апостольской библиотеке, члены Швейцарской гвардии, музейные работники, аптекари, пожарные, плотники и другие сотрудники Ватикана. На презентации новоиспеченные члены сборной присутствовали в темно-синих спортивных костюмах с изображением ватиканского герба.

В ассоциацию могут входить только сотрудники Ватикана, а также их ближайшие родственники – родители и дети. При этом никаких ограничений по возрасту нет. Самому младшему члену команды – 19 лет, самому старшему – 62 года.

Отмечается, что руководить работой спортивного подразделения Ватикана доверено заместителю секретаря Папского совета по культуре монсеньору Мельхиору Хосе Санчесу.

20 января состоится первое официальное соревнование с участием легкоатлетов Ватикана. Они стартуют на 10-километровой беговой дистанции в Риме.