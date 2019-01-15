Мария Ласицкене: У IAAF свои приоритеты, своя любовь и свои герои

Легкая атлетика 15 января 2019 13:19 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала отношение IAAF к спортсменам из России.

У двукратной чемпионки мира спросили, что нужно сделать в этом году, чтобы попасть в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки мира.

«Даже не собираюсь об этом думать, потому что это все буковки и циферки. Все все знают. Те, кто любят, за меня болеют и переживают, понимают. Тем, кто не понимает, мы рассказываем. Многие ко мне подходили в манеже ЦСКА и спрашивали: «Маша, ну мы же за тебя так болеем, отправляем свои голоса. Почему тебя не выбирают? Ты же самая лучшая, ты же столько выиграла». Я отвечаю обычно так: «Спасибо большое. То, что вы говорите, мне и нужно». А все остальное — статьи с сайта IAAF, весь этот их двор, то и мне, и Геннадию Гариковичу, нам всем туда даже не хочется заходить.

Способно ли изменить ситуацию восстановление ВФЛА? Но это не изменит отношение к IAAF, свое лицо они уже показали. У них свои приоритеты, своя любовь, свои герои. А мы радуемся тому, что есть в нашем микроклимате.

Надеюсь, к лету нас восстановят и мы поедем на чемпионат мира с флагом. Но не знаю, каким составом, потому что хочется, чтобы сборная вынесла урок из этих трех лет. А не так, что мы бедные и несчастные, что нас прижимают. Нужно делать выводы, мы все-таки не просто так в нейтральном статусе», - приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.