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Легкая атлетика19 января 2019 15:53Источник: «РИА Новости»

ВФЛА получила заявки на нейтральный статус от 149 легкоатлетов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила заявки от 149 российских атлетов на разрешение выступать на международных соревнованиях.

- В ВФЛА поступило 149 заявок. На данный момент отправлены в IAAF 132 заявки, - приводит слова главы пресс-службы ВФЛА Натальи Юхаревой РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике. После отстранения ВФЛА от членства в IAAF российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.

#ВФЛА#ИААФ (IAAF)
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