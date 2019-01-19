ВФЛА получила заявки на нейтральный статус от 149 легкоатлетов

Легкая атлетика 19 января 2019 15:53 Источник: «РИА Новости»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила заявки от 149 российских атлетов на разрешение выступать на международных соревнованиях.

- В ВФЛА поступило 149 заявок. На данный момент отправлены в IAAF 132 заявки, - приводит слова главы пресс-службы ВФЛА Натальи Юхаревой РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике. После отстранения ВФЛА от членства в IAAF российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.