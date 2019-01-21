Мария Ласицкене: Весь год ждала «Битвы полов». Уникальное место, где можно бросить вызов мужчинам

Легкая атлетика 21 января 2019 00:04 Источник: Телеканал «360°»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене – о победе на соревнованиях «Битва полов» в Москве.

– Весь год я определенно ждала этого старта и этих эмоций. Это уникальное соревнование, то место, где мы можем бросить вызов мужчинам, а они нам.

Очень рада, что сегодня мы сделали общий счет 1:1. Атмосфера и все происходящее наполняют силой, и я рада, что сегодня все так закончилось.

В прыжковых видах спорта очень важный пункт, что можно включать музыку. Она кому-то помогает, а кого-то наоборот отвлекает.

Эти старты – именно проверка на прочность, чтобы мы справились с любыми эмоциями, отвлекающими моментами, а потом на официальных стартах были готовы ко всему, – приводит слова Ласицкене телеканал «360».

Напомним, Ласицкене показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. Второй стала олимпийская чемпионка Анна Чичерова, которая преодолела высоту 2,01 м. Замкнул тройку лидеров Илья Иванюк, прыгнувший на 2,26 метра.