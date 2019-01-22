Сергей Шубенков: Начну сезон в мае с этапов Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика 22 января 2019 10:57 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский спортсмен Сергей Шубенков, специализирующийся на беге с барьерами, рассказал, когда начнет сезон.

«Я начну в мае с этапов Бриллиантовой лиги с прицелом на чемпионат мира в Дохе в конце сентября», - цитирует Шубенкова «Р-Спорт».

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций в понедельник предоставила допуск к участию в международных турнирах в нейтральном статусе Шубенкову и еще 41 российскому легкоатлету.

Бриллиантовая лига начнется 3 мая в катарской Дохе. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в той же Дохе.