Дмитрий Шляхтин: Для восстановления членства ВФЛА осталось урегулировать вопрос выплаты задолженностей перед IAAF - Советский спорт
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Легкая атлетика22 января 2019 20:12Источник: ТАСС

Дмитрий Шляхтин: Для восстановления членства ВФЛА осталось урегулировать вопрос выплаты задолженностей перед IAAF

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Как вы знаете, вопрос передачи WADA данных московской лаборатории - часть одного из двух оставшихся критериев восстановления ВФЛА. И, конечно, мы рады, что сегодня в решении этого сложного и напряженного вопроса была поставлена точка, а наш критерий частично выполнен. Да, есть еще условие по выдаче WADA до 30 июня проб, которые в результате изучения данных окажутся подозрительными, с последующей перепроверкой и наказанием виновных. Поэтому в любом случае, что касается этого критерия, мы ждем развития событий.

Если говорить о нашей зоне ответственности, ВФЛА для восстановления членства в IAAF необходимо выполнить еще один критерий - урегулировать финансовый вопрос выплаты задолженностей перед IAAF. На сегодняшний день мы пока не получили от международной федерации окончательную сумму задолженности с учетом расходов во втором полугодии прошлого года, - передает слова Шляхтина ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#ВФЛА#wada (вада)#РУСАДА#шляхтин дмитрий#ИААФ (IAAF)
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