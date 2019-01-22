Дмитрий Шляхтин: Для восстановления членства ВФЛА осталось урегулировать вопрос выплаты задолженностей перед IAAF

Легкая атлетика 22 января 2019 20:12 Источник: ТАСС

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Как вы знаете, вопрос передачи WADA данных московской лаборатории - часть одного из двух оставшихся критериев восстановления ВФЛА. И, конечно, мы рады, что сегодня в решении этого сложного и напряженного вопроса была поставлена точка, а наш критерий частично выполнен. Да, есть еще условие по выдаче WADA до 30 июня проб, которые в результате изучения данных окажутся подозрительными, с последующей перепроверкой и наказанием виновных. Поэтому в любом случае, что касается этого критерия, мы ждем развития событий.

Если говорить о нашей зоне ответственности, ВФЛА для восстановления членства в IAAF необходимо выполнить еще один критерий - урегулировать финансовый вопрос выплаты задолженностей перед IAAF. На сегодняшний день мы пока не получили от международной федерации окончательную сумму задолженности с учетом расходов во втором полугодии прошлого года, - передает слова Шляхтина ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.