WADA утвердило статус РУСАДА, Россия не будет наказана за нарушения сроков предоставления материалов (фото)

Олимпиада 22 января 2019 18:49 Источник: «Советский спорт»

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим всем необходимым требованиям.

Как сообщается в официальном письме Всемирного антидопингового агентства, Россия избежала дальнейших наказаний со стороны WADA, несмотря на то, что не смогла уложиться в крайний срок для передачи доступа к данным Московской лаборатории. Этот срок истекал 31 декабря 2018 года.

WADA подтвердило, что его Исполнительный комитет одобрил рекомендацию Комитета по рассмотрению соответствия (CRC) не подвергать РУСАДА дополнительным санкциям за нарушения установленных сроков предоставления материалов. Однако организация предупредила, что отдел разведки и расследований WADA будет каждые две недели представлять CRC отчеты, касающиеся процесса проверки данных, полученных из лаборатории, и CRC соберется «без промедления для изучения фактов», если будут обнаружены какие-либо нарушения.

Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трехгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия WADA прибыла в Москву, однако не успела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого комиссией оборудования.