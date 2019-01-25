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Легкая атлетика25 января 2019 13:30Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF о продлении отстранения

27 июля совет IAAF продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить ее временное отстранение, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение отозвать свою апелляцию, которая 25 сентября 2018 года была подана в CAS на решение совета IAAF от 27 июля 2018 года о продлении санкций в отношении ВФЛА, – заявил президент федерации Дмитрий Шляхтин. – Убежден, в настоящий момент нам необходимо сосредоточить усилия на переговорах и коммуникацию с IAAF касательно восстановления ВФЛА, а не тратить время и силы на судебные процессы».

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом случаев нарушения допинговых правил в российской легкой атлетике.

27 июля прошлого года совет IAAF в очередной раз продлил санкции в отношении ВФЛА. Сейчас в международной федерации ждут результатов анализа проверки допинг-проб российских спортсменов за 2011-2015 годы, которые были изъяты экспертами WADA из Московской антидопинговой лаборатории в декабре-январе.

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