Российские легкоатлеты выступят под флагом России на международных соревнованиях

Легкая атлетика 31 января 2019 15:15 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские легкоатлеты, которые будут участвовать в Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале и на Европейских играх 2019 года смогут выступать под российским флагом.

«Что касается участия в олимпийских мероприятиях представителей отстраненной федерации, в частности ВФЛА, наши спортсмены смогут выступить на Юношеском олимпийском фестивале в Баку и на Европейских играх в Минске под флагом сборной России», - приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом случаев нарушения допинговых правил в российской легкой атлетике.

27 июля прошлого года совет IAAF в очередной раз продлил санкции в отношении ВФЛА. Сейчас в международной федерации ждут результатов анализа проверки допинг-проб российских спортсменов за 2011-2015 годы, которые были изъяты экспертами WADA из Московской антидопинговой лаборатории в декабре-январе.