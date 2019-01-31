Директор ВФЛА: Опасаемся, что восстановление не произойдет в срок

Легкая атлетика 31 января 2019 18:06 Источник: News.ru

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин рассказал News.ru о работе по восстановлению членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), получении нейтрального статуса спортсменами, а также о взаимодействии с IAАF.

— 4 декабря прошлого года на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) кроме долга встал вопрос о данных Московской лаборатории. Вопрос, который был и у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как всем известно, специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к этим данным. Данные получены, сейчас анализируются. И по результатам должны быть приняты решения. Поэтому на 4 марта назначено очередное заседание совета IAAF по решению вопроса с Россией. Но насколько затянется вопрос исследования данных и что там будет — неизвестно.

Мы опасаемся, что к 4 марта этот вопрос может быть не решён. Кроме того, мы ожидаем отчёта по второй части наших расходов, которые были за второе полугодие 2018 года. Пока этой суммы нет. Это необходимо для того, чтобы заключить соглашение о погашении долга перед IAAF, — цитирует Паркин.