Глава IAAF: Статус ВФЛА будет восстановлен, когда все критерии будут соблюдены

Легкая атлетика 31 января 2019 19:39 Источник: Reuters Автор: Сметанникова Дарья

Глава Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ ответил на вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Когда российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны? Нам нужно обеспечить функционирование систем, которым мы доверяем. Надо сделать так, чтобы спортсмены могли свободно выражать свои опасения. Мы должны убедиться, что критерии соблюдены, и, когда это произойдет, мы надеемся, что статус будет восстановлен», - приводит слова Коэ Reuters.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом случаев нарушения допинговых правил в российской легкой атлетике.

27 июля прошлого года совет IAAF в очередной раз продлил санкции в отношении ВФЛА. Сейчас в международной федерации ждут результатов анализа проверки допинг-проб российских спортсменов за 2011-2015 годы, которые были изъяты экспертами WADA из Московской антидопинговой лаборатории в декабре-январе.