Ласицкене выступит 9 февраля на турнире в Словакии

Легкая атлетика 01 февраля 2019 14:04 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

9 февраля в словацкой Банске-Быстрице пройдет международный турнир по легкой атлетике.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене примет участие в турнире в Словакии. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Организаторы турнира прислали нам официальное подтверждение, Маша едет выступать в Банску-Быстрицу. Это будет ее последний международный старт перед зимним чемпионатом Европы в Глазго», - приводит слова Назаровой ТАСС.

Напомним, что зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.