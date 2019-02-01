Ласицкене выступит 9 февраля на турнире в Словакии - Советский спорт
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Легкая атлетика01 февраля 2019 14:04Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Ласицкене выступит 9 февраля на турнире в Словакии

9 февраля в словацкой Банске-Быстрице пройдет международный турнир по легкой атлетике.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене примет участие в турнире в Словакии. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Организаторы турнира прислали нам официальное подтверждение, Маша едет выступать в Банску-Быстрицу. Это будет ее последний международный старт перед зимним чемпионатом Европы в Глазго», - приводит слова Назаровой ТАСС.

Напомним, что зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

#ласицкене (кучина) мария#назарова ольга
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