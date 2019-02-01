CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

Легкая атлетика 01 февраля 2019 17:37 Источник: CAS.sk Автор: Сметанникова Дарья

12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

По информации пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.

Среди них: Иван Ухов, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Анна Булгакова, Светлана Школина, Татьяна Фирова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.