CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил - Советский спорт
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Легкая атлетика01 февраля 2019 17:37Источник: CAS.skАвтор: Сметанникова Дарья

CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

По информации пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.

Среди них: Иван Ухов, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Анна Булгакова, Светлана Школина, Татьяна Фирова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.

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