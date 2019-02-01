Ухов дисквалифицирован на четыре года и лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга

Легкая атлетика 01 февраля 2019 17:59 Источник: CAS.sk Автор: Сметанникова Дарья

Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что 12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

В список виновных попал Иван Ухов, который на Олимпиаде 2012 года зовоевал золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,38 метров.

Ухов дисквалифицирован на четыре года, начиная с 1 февраля 2019. Все его результаты с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 аннулированы.

CAS начал разбирательство по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена и вынес решения по 12 российским легкоатлетам.

Также виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Лысенко (Белобородова) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).