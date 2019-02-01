Школина будет лишена бронзы ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил

Легкая атлетика 01 февраля 2019 18:25 Источник: CAS.sk Автор: Сметанникова Дарья

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными 12 российских легкоатлетов.

Золота Игр-2012 будет лишен российский прыгун в высоту Иван Ухов. Бронзы Игр в Лондоне также лишится прыгунья в высоту Светлана Школина. Спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Школина дисквалифицирована на четыре года, начиная с 1 февраля 2019. Все результаты россиянки с 16 июля 2012 по 28 июля 2015 – аннулированы.

CAS начал разбирательство по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена и вынес решения по 12 российским легкоатлетам.

Также виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Лысенко (Белобородова) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).