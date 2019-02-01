Дмитрий Шляхтин: Обвинения российских легкоатлетов основывались на показаниях Родченкова

Легкая атлетика 01 февраля 2019 18:54 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации легкой атлетики России (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал обвинения 12 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Золота Игр-2012 будет лишен российский прыгун в высоту Иван Ухов. Бронзы Игр в Лондоне также лишится прыгунья в высоту Светлана Школина. Спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Сейчас будем смотреть, что делать дальше, пока решение приняла только первая инстанция, которая, насколько мне известно, основывалась на показания Родченкова. Теперь нужно дождаться резолютивную часть, после будем думать.

Мы об этом знали и понимали, чего ждать, это было лишь вопросом времени, если атлет не получал допуск, значит, у него были проблемы. Сегодня эти проблемы просто были юридически оформлены», - цитирует Шляхтина ТАСС.

Также виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Лысенко (Белобородова) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).