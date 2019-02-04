Антонина Кривошапка: Нет смысла подавать запрос на нейтральный статус

Легкая атлетика 04 февраля 2019 11:52 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Российская легкоатлетка победила на дистанции 400 метров на «Русской зиме».

Трехкратная чемпионка Европы Антонина Кривошапка, отбывшая дисквалификацию за допинг, рассказала о целях на нынешний сезон.

– Цель на сезон – это чемпионат России, – сказала 31-летняя Кривошапка в интервью News.ru. – Надеюсь, что все будет нормально. Выступлю на турнире, покажу результат, а потом на отдых. Потому что других стартов на территории России не будет.

– Запрос на статус нейтрального атлета ещё не подавали?

– Нет, потому что пока это не имеет смысла.

– А планируете подавать?

– В мае у меня только будет год с момента моего нахождения в пуле тестирования. Только тогда можно будет о чём-то говорить. А потом уже посмотрим – почему бы и нет.

Напомним, накануне Кривошапка победила на дистанции 400 метров на турнире «Русская зима» в Москве.

В апреле 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что Антонина Кривошапка добровольно призналась в применении допинга.