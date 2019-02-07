Кирдяпкина дисквалифицирована на три года из-за допинга и лишена бронзы ЧМ-2011

Легкая атлетика 07 февраля 2019 10:58 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российская легкоатлетка Аниса Кирдяпкина, специализирующаяся на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Кирдяпкину на основании аномальных данных паспорта крови. Спортсменка имеет право обжаловать это решение», - цитирует Юхареву ТАСС.

Все результаты Кирдяпкиной с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. В этот промежуток времени россиянка завоевала две золотые медали на Универсиаде-2013, а также стала третьей на ЧМ-2011.