Кирдяпкина дисквалифицирована на три года из-за допинга и лишена бронзы ЧМ-2011 - Советский спорт
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Легкая атлетика07 февраля 2019 10:58Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Кирдяпкина дисквалифицирована на три года из-за допинга и лишена бронзы ЧМ-2011

Российская легкоатлетка Аниса Кирдяпкина, специализирующаяся на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Кирдяпкину на основании аномальных данных паспорта крови. Спортсменка имеет право обжаловать это решение», - цитирует Юхареву ТАСС.

Все результаты Кирдяпкиной с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. В этот промежуток времени россиянка завоевала две золотые медали на Универсиаде-2013, а также стала третьей на ЧМ-2011.

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