ВФЛА исключила из списка кандидатов в сборную России Ухова, Школину, Адамса и Галицкую

Легкая атлетика 14 февраля 2019 17:02 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключила из списка кандидатов в сборную России Ивана Ухова, Светлану Школину, Люкмана Адамса и Екатерину Галицкую.

«После того, как CAS дисквалифицировал четырех наших спортсменов, которые с конца декабря входили в утвержденный Министерством спорта список кандидатов в сборные команды России на 2019 год, ВФЛА приняла решение исключить их из вышеуказанного списка.

Все документы находятся в Минспорте, который должен эти изменения также утвердить», – сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева агентству ТАСС.

Спортсмены были дисквалифицированы CAS за нарушения антидопинговых правил.