ВФЛА исключила из списка кандидатов в сборную России Ухова, Школину, Адамса и Галицкую - Советский спорт
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Легкая атлетика14 февраля 2019 17:02Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

ВФЛА исключила из списка кандидатов в сборную России Ухова, Школину, Адамса и Галицкую

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключила из списка кандидатов в сборную России Ивана Ухова, Светлану Школину, Люкмана Адамса и Екатерину Галицкую.

«После того, как CAS дисквалифицировал четырех наших спортсменов, которые с конца декабря входили в утвержденный Министерством спорта список кандидатов в сборные команды России на 2019 год, ВФЛА приняла решение исключить их из вышеуказанного списка.

Все документы находятся в Минспорте, который должен эти изменения также утвердить», – сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева агентству ТАСС.

Спортсмены были дисквалифицированы CAS за нарушения антидопинговых правил.

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