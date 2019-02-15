Конева – о допуске IAAF: В чудеса уже не верю

Легкая атлетика 15 февраля 2019 14:44 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Российская легкоатлетка Екатерина Конева на протяжении последних лет не получает допуск к международным стартам от IAAF ввиду отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

На чемпионате России Конева показала результат 14,51 метра в тройном прыжке и выиграла соревнования.

У 30-летней спортсменки спросили, надеется ли она на положительное решение IAAF по поводу ее допуска к международным стартам.

«Если честно, в чудеса я уже не верю. Так что сейчас заключительный старт сезона. Хочется уже скорее домой, окунуться в домашнюю атмосферу. Я спокойно поеду домой и буду готовиться к летнему сезону. Да, все это давит, уже надоело. Хочется, чтобы что-то уже решилось», - цитирует Коневу сайт телеканала «360».

Конева является чемпионкой мира в помещении 2014 года и серебряным призером мирового первенства 2013 года в тройном прыжке.