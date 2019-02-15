Конева – о допуске IAAF: В чудеса уже не верю - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Легкая атлетика15 февраля 2019 14:44Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Конева – о допуске IAAF: В чудеса уже не верю

Российская легкоатлетка Екатерина Конева на протяжении последних лет не получает допуск к международным стартам от IAAF ввиду отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

На чемпионате России Конева показала результат 14,51 метра в тройном прыжке и выиграла соревнования.

У 30-летней спортсменки спросили, надеется ли она на положительное решение IAAF по поводу ее допуска к международным стартам.

«Если честно, в чудеса я уже не верю. Так что сейчас заключительный старт сезона. Хочется уже скорее домой, окунуться в домашнюю атмосферу. Я спокойно поеду домой и буду готовиться к летнему сезону. Да, все это давит, уже надоело. Хочется, чтобы что-то уже решилось», - цитирует Коневу сайт телеканала «360».

Конева является чемпионкой мира в помещении 2014 года и серебряным призером мирового первенства 2013 года в тройном прыжке.

#конева екатерина#ИААФ (IAAF)#ВФЛА#чемпионат россии по легкой атлетике
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта