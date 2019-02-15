Мария Ласицкене: Появление Чичеровой на тренировочный процесс никак не повлияло - Советский спорт
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15 февраля 17:33Легкая атлетика

Мария Ласицкене: Появление Чичеровой на тренировочный процесс никак не повлияло

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от победы на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

— Уверенное появление Анны Чичеровой повлияло на тренировочный процесс и ощущения от сезона?
— Конкуренция, которая появляется в любом секторе, ведет за собой повышение результатов. Это норма. На тренировочный процесс никак не повлияло, потому что у нас все распланировано. У меня одна задача — бороться, выкладываться на сто процентов в любом секторе, в любом составе, - передает слова Ласицкене «Матч ТВ».

Напомним, Ласицкене и Чичерова показали одинаковый результат (2,02 метра), но Мария стала первой по дополнительным показателям.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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