Анна Чичерова: Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично - Советский спорт
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Легкая атлетика15 февраля 2019 19:37Источник: ТАСС

Анна Чичерова: Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично

Олимпийская в прыжках в высоту Анна Чичерова оценила свои выступления в минувшем сезоне.

- Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично. Конечно, у меня есть к себе завышенные требования: вспоминая свои прошлые полеты, хочется еще чего- то подобного. Но если немного опуститься на землю и проанализировать, то у меня было три старта за два метра, у меня были попытки на 2,06. Но весь этот опыт должен пригодиться летом, не удалось реализоваться сейчас, может быть, получится потом, - приводит слова Чичеровой ТАСС.

Напомним, что завершившийся чемпионат России стал для Чичеровой последним стартом зимнего сезона. Спортсменка стала второй с результатом 2,02 метра.

#чичерова анна#чемпионат россии по легкой атлетике
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