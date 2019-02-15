Анна Чичерова: Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично

Легкая атлетика 15 февраля 2019 19:37 Источник: ТАСС

Олимпийская в прыжках в высоту Анна Чичерова оценила свои выступления в минувшем сезоне.

- Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично. Конечно, у меня есть к себе завышенные требования: вспоминая свои прошлые полеты, хочется еще чего- то подобного. Но если немного опуститься на землю и проанализировать, то у меня было три старта за два метра, у меня были попытки на 2,06. Но весь этот опыт должен пригодиться летом, не удалось реализоваться сейчас, может быть, получится потом, - приводит слова Чичеровой ТАСС.

Напомним, что завершившийся чемпионат России стал для Чичеровой последним стартом зимнего сезона. Спортсменка стала второй с результатом 2,02 метра.