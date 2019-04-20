Кенийский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг Олимпийский чемпион 2008 года в беге на 1500 м сдал положительный допинг-тест.

Кенийский бегун Асбел Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопниговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AIU).

Дисквалификация легкоатлета отсчитывается с 3 февраля 2018 года.

Ранее Кипроп обвинил допинг-офицеров в подмене допинг-проб, однако AIU не нашел доказательств этому. Также Кипроп обвинил AIU в нарушении конфиденциальности на момент расследования, но и это обвинение не было доказано.