Кенийский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

Кенийский бегун Асбел Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопниговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AIU).
Дисквалификация легкоатлета отсчитывается с 3 февраля 2018 года.
Ранее Кипроп обвинил допинг-офицеров в подмене допинг-проб, однако AIU не нашел доказательств этому. Также Кипроп обвинил AIU в нарушении конфиденциальности на момент расследования, но и это обвинение не было доказано.
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