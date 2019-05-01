CAS отклонил иск Семени, ей придется принимать гормоны для снижения тестостерона ИААФ планирует вести правило, в котором будет прописан порог уровня тестостерона у женщин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени из ЮАР против Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ), сообщает Associated Press.

28-летняя Семеня рассчитывала через суд воспрепятствовать введению правила ИААФ, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.

Однако суд отклонил иск Семени, которой теперь предстоит принимать гормоны для снижения тестостерона.

Напомним, Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.