CAS отклонил иск Семени, ей придется принимать гормоны для снижения тестостерона

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени из ЮАР против Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ), сообщает Associated Press.
28-летняя Семеня рассчитывала через суд воспрепятствовать введению правила ИААФ, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Однако суд отклонил иск Семени, которой теперь предстоит принимать гормоны для снижения тестостерона.
Напомним, Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.
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