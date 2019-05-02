Кастер Семеня: Десятилетиями ИААФ пытается меня притормозить, но это делает меня сильнее Спортивный арбитражный суд отклонил иск Семени.

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил иск 28-летней легкоатлетки из ЮАР против Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила ИААФ, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона. Однако накануне CAS не удовлетворил просьбу спортсменки.

«Я знаю, что правила ИААФ всегда нацелены именно против меня, – приводит The Star Online слова Семени. – Десятилетиями ИААФ пытается меня притормозить, но это в итоге делает меня сильнее. Решение CAS не будет сдерживать меня. Я снова поднимусь и продолжу вдохновлять молодых женщин и спортсменов в Южной Африке и по всему миру».

Напомним, Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.