Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил - Советский спорт
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07 мая 2019 21:59Легкая атлетика

Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.

«Спортсменка Ксения Савина (бег на средние дистанции) признана нарушившей антидопинговые правила (п.2.1. «Наличие запрещенной субстанции в пробе», п.2.2. «Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода», п.2.5 «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля», п.2.9 «Соучастие») и дисквалифицирована на 12 лет», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что тренер спортсменки Алексей Савин признан нарушившим антидопинговые правила ( п.2.5 «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля», п.2.9 «Соучастие») и дисквалифицирован на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года (без учета временного отстранения).

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