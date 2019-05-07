Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил

«Спортсменка Ксения Савина (бег на средние дистанции) признана нарушившей антидопинговые правила (п.2.1. «Наличие запрещенной субстанции в пробе», п.2.2. «Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода», п.2.5 «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля», п.2.9 «Соучастие») и дисквалифицирована на 12 лет», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что тренер спортсменки Алексей Савин признан нарушившим антидопинговые правила ( п.2.5 «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля», п.2.9 «Соучастие») и дисквалифицирован на 4 года.
Срок дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года (без учета временного отстранения).
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