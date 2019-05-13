IAAF отказала Афанасьевой и еще 4 ходокам в допуске на международные соревнования - Советский спорт
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13 мая 2019 13:45Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

IAAF отказала Афанасьевой и еще 4 ходокам в допуске на международные соревнования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала пятерым российским ходокам в получении нейтрального статуса.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была ограничена в правах, и российские спортсмены сегодня имеют право выступать только в нейтральном статусе.

В получении нейтрального статуса на 2019 год было отказано Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталию Анчину, Александру Гарину и Алексею Кудашкину.

В настоящий момент только 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных соревнованиях.

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