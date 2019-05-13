IAAF отказала Афанасьевой и еще 4 ходокам в допуске на международные соревнования

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была ограничена в правах, и российские спортсмены сегодня имеют право выступать только в нейтральном статусе.
В получении нейтрального статуса на 2019 год было отказано Клавдии Афанасьевой, Маргарите Никифоровой, Виталию Анчину, Александру Гарину и Алексею Кудашкину.
В настоящий момент только 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных соревнованиях.
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