Власти ЮАР обжалуют решение CAS по апелляции Семени

Министерство спорта ЮАР намерено обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое отклонило апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени на введение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, сообщает CBC.ca.
Протест будет подан от Федерации легкой атлетики ЮАР. По мнению властей ЮАР, назначение двух из трех судей, которые рассматривали дело в CAS, было спорным, были проигнорированы неопровержимые факты, а ИААФ предоставлена полная свобода действий.
Напомним, 1 мая CAS отклонил апелляцию Семени, после чего вступило в действие правило ИААФ, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут быть допущены к стартам только в случае приема специальных препаратов, снижающих уровень этого гормона.
Напомним, Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.
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