Глава РУСАДА выступил против федерации легкой атлетики Ганус предложил заменить всех функционеров в федерации легкой атлетики.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову письмо, в котором призвал отстранить от работы руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), утверждает ТАСС.

Также предлагается лишить работы всех тренеров легкоатлетических сборных России.

Взамен Ганус предложил назначить на эти посты «заслуженных представителей легкой атлетики России, не запятнавших себя допингом», а их кандидатуры согласовать в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

На данный момент российские легкоатлеты выступают на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. С 2016 года организацией руководит Дмитрий Шляхтин.