Министр спорта ответил на предложение главы РУСАДА отстранить руководителей ВФЛА

13 мая Ганус в открытом письме отметил, что при нынешнем руководстве федерация рискует не восстановить членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
— Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства ВФЛА давно создана и активно взаимодействует с IAFF и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведётся. «Дорожная карта» фактически выполнена, — передает «РИА Новости» слова Колобкова.
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