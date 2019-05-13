Министр спорта ответил на предложение главы РУСАДА отстранить руководителей ВФЛА - Советский спорт
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13 мая 2019 21:33Легкая атлетикаКоноплев Александр

Министр спорта ответил на предложение главы РУСАДА отстранить руководителей ВФЛА

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал несвоевременным предложение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса отстранить от работы руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

13 мая Ганус в открытом письме отметил, что при нынешнем руководстве федерация рискует не восстановить членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

— Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства ВФЛА давно создана и активно взаимодействует с IAFF и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведётся. «Дорожная карта» фактически выполнена, — передает «РИА Новости» слова Колобкова.

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