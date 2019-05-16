Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) обсудит восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем заседании в Монако, которое состоится 8-9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИААФ.
Рабочая группа по вопросу восстановления перед началом заседания обсудит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он призывает отстранить руководство ВФЛА.
Напомним, членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена.
С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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