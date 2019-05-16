Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2019 14:53Легкая атлетикаЛипкин Антон

Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня

Членство ВФЛА приостановлено в ноябре 2015 года.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) обсудит восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем заседании в Монако, которое состоится 8-9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИААФ.

Рабочая группа по вопросу восстановления перед началом заседания обсудит письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он призывает отстранить руководство ВФЛА.

Напомним, членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена.

С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
15/05 12:00Футбол
«Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
15/05 09:00Хоккей
Сказка «Каролины» почти закончилась. «Бостон» повел в серии 3-0«Медведи» в шаге от финала.
15/05 23:30Хоккей
Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
15/05 13:30Футбол
Глушаков перейдет в «Крылья». А кому продадут «Спартак»?По нашей информации, летом Денис Глушаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Однако на состоявшемся во вторник в Москве совете директоров «Спартака» обсуждались и более глобальные вопросы – в том числе возможная продажа клуба.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
15/05 15:00Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19.
16/05 15:30Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак? Колонка Виталия СлавинаКорреспондент «Советского спорта» против большого количества команд на хоккейных чемпионатах мира.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
15/05 18:00Футбол
Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
15/05 13:00Футбол
Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/05 09:00Хоккей
Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта».
15/05 23:45Хоккей
Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
Новости
15:44 Футбол Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ
15:43 Футбол Михаил Галактионов: Учитывая, что Обляков в сборной России, решили привлечь Умярова
15:41 ММА За титул промоушена ACA в тяжелом весе сразятся Гончаров и Джонсон
15:36 Футбол Галактионов назвал состав молодежной сборной России с Чехией
15:34 Хоккей Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил «Локомотив»
15:25 Футбол «Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира
15:07 Футбол Итальянский журналист: Не думаю, что «Зенит» интересуется Де Росси
15:03 Футбол РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»
15:00 Футбол Мирзов отрицает драку из-за оскорбления по национальному признаку
14:58 Футбол Сергей Кирьяков: «Арсенал» хотел и должен был проходить «Урал»
14:53 Легкая атлетика Совет ИААФ обсудит восстановление ВФЛА в начале июня
14:51 Гандбол Возвращение Трефилова после болезни состоится 19 мая
14:47 Футбол Систему VAR будут использовать в финале Лиги Европы
14:39 Футбол Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
14:28 Футбол Лондонский «Арсенал»: Разделяем опасения наших поклонников относительно Баку
14:19 Лыжный спорт Свадьба Устюгова и Соболевой состоится 9 августа
14:14 Футбол «Завершивший карьеру» Яя Туре перейдет в китайский клуб
14:07 Футбол Нандо де Коло: Пусть люди говорят, что я собираюсь в «Реал»
14:02 Футбол Заа хочет уйти из «Кристал Пэлас», чтобы играть в Лиге чемпионов
13:56 Футбол РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к проведению матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика