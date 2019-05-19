Бегун скончался, преодолев дистанцию московского полумарафона Российский бегун Владимир Корчевский умер после того, как пробежал 10-километровую дистанцию Московского полумарафона.

Московский полумарафон прошел 19 мая в центре столицы. Забеги проводились на трех дистанциях: 5, 10 и 21,1 км.

Как сообщает телеграм-канал 112, Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. При этом бегун не обращался к врачам за помощью. Он сумел финишировать, показав результат 57 минут и 27 секунд.

Корчевский получил награду за участие в соревновании и покинул территорию «Лужников». После этого спортсмен почувствовал себя плохо. Медицинская бригада оказала ему первую помощь, но спасти жизнь атлета не удалось.

