ВФЛА могут восстановить в июне Совет IAAF пройдет 8-9 июня в Монако.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлена в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в июне 2019 года. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.

– В июне будет совет IAAF, надеюсь, решение будет принято в пользу нашей федерации, - сказал Колобков в интервью ТАСС.

Совет IAAF пройдет 8-9 июня в Монако.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за крупного допинг-скандала. Россияне могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтрального спортсмена.