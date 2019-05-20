ВФЛА могут восстановить в июне

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлена в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в июне 2019 года. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.
– В июне будет совет IAAF, надеюсь, решение будет принято в пользу нашей федерации, - сказал Колобков в интервью ТАСС.
Совет IAAF пройдет 8-9 июня в Монако.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за крупного допинг-скандала. Россияне могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтрального спортсмена.
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