Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг - Советский спорт
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21 мая 2019 17:14Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские легкоатлетки Мария Понамарева и Александра Степанова дисквалифицированы на 4 года за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.

Пономарева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, отстранена с 8 марта 2018 года за нарушение п. 32.2 (б) антидопинговых правил ИААФ («Применение или попытка применения запрещенной субстанции и/или метода»).

Результаты, показанные спортсменкой в период с 8 июля 2015 по 8 марта 2018 года, были аннулированы.

Бегунья на спринтерские дистанции Степанова дисквалифицирована с 6 мая 2019 года: в ее допинг-пробе обнаружен анаболический стероид оксандролон.

Напомним, статус ВФЛА по-прежнему не восстановлен в рамках ИААФ. На зарубежных стартах российские атлеты выступают под нейтральным флагом и соответственно индивидуальной системе допуска.

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