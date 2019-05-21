Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.
Пономарева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, отстранена с 8 марта 2018 года за нарушение п. 32.2 (б) антидопинговых правил ИААФ («Применение или попытка применения запрещенной субстанции и/или метода»).
Результаты, показанные спортсменкой в период с 8 июля 2015 по 8 марта 2018 года, были аннулированы.
Бегунья на спринтерские дистанции Степанова дисквалифицирована с 6 мая 2019 года: в ее допинг-пробе обнаружен анаболический стероид оксандролон.
Напомним, статус ВФЛА по-прежнему не восстановлен в рамках ИААФ. На зарубежных стартах российские атлеты выступают под нейтральным флагом и соответственно индивидуальной системе допуска.
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