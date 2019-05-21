Шубенков показал четвертый результат на этапе IAAF World Challenge в Китае

Российский бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков финишировал четвертым с результатом 13,37 секунды.
Победу одержал испанец Орландо Ортего (13,27), второе место занял ямаец Омар Маклеод (13,28), тройку лучших замкнул американец Фредди Гриттенден (13,37).
Следующим стартом Шубенкова станет этап Бриллиантовой лиги в Риме, который состоится 6 июня.
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