Тренер Шубенкова: Сергей еще не разбегался - Советский спорт
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21 мая 2019 19:09Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

Тренер Шубенкова: Сергей еще не разбегался

Сергей Клевцов, тренер российского спринтера Сергея Шубенкова, прокомментировал старт сезона барьериста.

- Сергей еще не разбегался, и у него, возможно, нет еще физических ресурсов бежать быстро через три дня после первого старта. Когда сезон в разгаре, Шубенков способен прибавлять, - цитирует Клевцова агентство ТАСС.

На прошедшем турнире в китайском Нанкине Сергей, напомним, показал четвертый результат.

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