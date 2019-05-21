Тренер Шубенкова: Сергей еще не разбегался

- Сергей еще не разбегался, и у него, возможно, нет еще физических ресурсов бежать быстро через три дня после первого старта. Когда сезон в разгаре, Шубенков способен прибавлять, - цитирует Клевцова агентство ТАСС.
На прошедшем турнире в китайском Нанкине Сергей, напомним, показал четвертый результат.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.
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