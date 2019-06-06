Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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06 июня 2019 23:59Легкая атлетика

Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги»

Шубенков снова лучший.

Россиянин Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Он преодолел дистанцию за 13,26 секунды. Вторым к финишу пришел британец Эндрю Поцци (13,29), третьим стал Антонио Алкана из ЮАР (13,30).

Отметим, что Шубенков выступает под нейтральным флагом.

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