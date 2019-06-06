Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги»

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги В четверг общее собрание премьер-лиги одобрило расширение турнира до 18 клубов. Осталось получить одобрение исполкома РФС, но за ним дело не станет. В нашем футболе наступает новая эра – таких масштабных перемен РПЛ не знала с 2011 года, когда перешла на систему «осень-весна».

«Что рассказал Черчесов о Сан-Марино – секрет» Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Саранск, где 8 июня проведет отборочный матч Евро-2020 против санмаринцев.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингу В Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и Гассиева Серебряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.

Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделать Главный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.