IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому Совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — приводит слова представителя пресс-службы IAAF ТАСС.
Ранее агентство AFP со ссылкой на свой источник сообщило о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило.
членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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