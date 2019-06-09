IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА - Советский спорт
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09 июня 2019 00:14Легкая атлетика

IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию, согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому Совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — приводит слова представителя пресс-службы IAAF ТАСС.

Ранее агентство AFP со ссылкой на свой источник сообщило о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило.

членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

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