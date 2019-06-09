Ласицкене призвала уйти в отставку виновных в отстранении ВФЛА Спортсменка не видит влияния извне.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что причастные к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должны уйти в отставку.

– За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело прыгать и молчать.

Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит, – написала спортсменка в своем инстаграме.