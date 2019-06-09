09 июня 2019 20:55Легкая атлетикаКоноплев Александр
Ласицкене призвала уйти в отставку виновных в отстранении ВФЛА
Спортсменка не видит влияния извне.
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что причастные к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должны уйти в отставку.
– За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело прыгать и молчать.
Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит, – написала спортсменка в своем инстаграме.
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