Клишина согласна с призывом Ласицкене об отставке руководства ВФЛА Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что причастные к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должны уйти в отставку.

В своем инстаграме Ласицкене призвала руководство российской легкой атлетики уйти в отставку. Поддержала призыв Марии серебряный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина.

«Прямо в точку», - написала Клишина в комментариях к посту Ласицкене, в котором она призвала: «Причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим».

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Игр в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавшие допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.