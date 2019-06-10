Тренер Ласицкене – ВФЛА: Вы до сих пор не в силах навести у себя порядок Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян обратились к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики.

Накануне Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку. Ее личный тренер Геннадий Габрилян поддержал спортсменку, написав обращение к организации в своем инстаграме.

«Российские легкоатлеты уже в который раз, честно борются в нейтральном статусе и побеждают на международных стартах. А вы, как выяснилось, до сих пор не в силах навести порядок у себя, для того, чтобы вернуть своим же спортсменам флаг и гимн.

Пора не на словах, а на деле действовать по-настоящему жестко. Со всеми, не взирая на ранги и титулы, кто своими поступками или бездействием топят легкую атлетику. Подставляют ее и при этом находят оправдания. Кого вы еще пытаетесь обмануть?», - написал Габрилян.

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.