Легкоатлет Цыплаков: Предлагаю вернуть 3 млн долларов, отданных ИААФ, и отгулять банкет в Монако - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 11:27Легкая атлетикаСметанникова Дарья

Легкоатлет Цыплаков: Предлагаю вернуть 3 млн долларов, отданных ИААФ, и отгулять банкет в Монако

Продолжается негодование российских легкоатлетов в адрес Всероссийской федерации легкой атлетике.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков прокомментировал решение ИААФ.

«В ноябре у нас будет юбилей! 4 года, как ВФЛА отстранена. 4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты!

Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению. Я все-таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ», - написал Цыплаков в своем инстаграме.

Ранее двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку. Ее призыв поддержали тренер Геннадий Габрилян, российская прыгунья в длину Дарья Клишина и чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков.

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
09/06 23:45Футбол
У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси?В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
09/06 17:30Футбол
Игорь Ледяхов: Эксперименты с Сан-Марино были не нужныБывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку», а в последние годы тренер различных российских клубов, высказался о матче нашей команды в Саранске против санмаринцев.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
09/06 15:45Футбол
Сол Кэмпбелл: Дзюба – как Фергюсон. Ему Надо ехать в «Эвертон»!Легендарный в прошлом защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии ответил на вопросы о России и не только в рамках Петербургского экономического форума.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
08/06 22:00Футбол
Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?!Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
09/06 19:00Футбол
Нарциссы нарциссам рознь. О «тварях» и отменной работеПламенный трибун-обозреватель говорит о различных событиях, которые задели его в последние пару недель.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
09/06 14:15Футбол
«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шеюОтар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
11:27 Легкая атлетика Легкоатлет Цыплаков: Предлагаю вернуть 3 млн долларов, отданных ИААФ, и отгулять банкет в Монако
11:18 Футбол Виргил ван Дейк: Сборная Голландии добилась значительного прогресса
11:09 Футбол «Спартак» огласил цены на абонементы на следующий сезон
11:02 Теннис Надаль решил не выступать на турнирах до Уимблдона
10:56 Футбол Соперниками «Оренбурга» на сборе в Австрии станут «Копенгаген» и загребское «Динамо»
10:51 Футбол Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Риксен назначил последнюю встречу с фанатами (видео)
10:50 Футбол Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев
10:41 Легкая атлетика Меньков поддержал недовольство атлетов в адрес ВФЛА
10:33 Футбол Рональд Куман: Сборная Голландии имеет большой творческий потенциал
10:27 Футбол Рафинья стал игроком «Фламенго»
10:12 Хоккей Американская газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли
10:04 Футбол Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»
09:52 Футбол «Ювентус» разрешит «Челси» не платить аренду за Игуаина в случае назначения Сарри
09:44 Легкая атлетика Тренер Ласицкене – ВФЛА: Вы до сих пор не в силах навести у себя порядок
09:37 Футбол Соломон Кверквелия: Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет?
09:24 Хоккей Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком Кубка Стэнли, оформившем гол в финале
09:19 Футбол Экс-защитник «Тоттенхэма» Эдинбург скончался от сердечного приступа на 50-м году жизни
08:58 Теннис Победительница «Ролан Гаррос» Барти возглавила Чемпионскую гонку WTA
08:53 Футбол СМИ: Во вторник Фонсека подпишет контракт с «Ромой»
08:43 Теннис Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP после победы на «Ролан Гаррос»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика