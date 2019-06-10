Легкоатлет Цыплаков: Предлагаю вернуть 3 млн долларов, отданных ИААФ, и отгулять банкет в Монако

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков прокомментировал решение ИААФ.
«В ноябре у нас будет юбилей! 4 года, как ВФЛА отстранена. 4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты!
Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению. Я все-таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ», - написал Цыплаков в своем инстаграме.
Ранее двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку. Ее призыв поддержали тренер Геннадий Габрилян, российская прыгунья в длину Дарья Клишина и чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков.
Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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