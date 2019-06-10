Исинбаева – о решении ИААФ не восстанавливать ВФЛА: Я знаю лишь один выход

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением насчет решения ИААФ. Ранее Мария Ласицкене, Дарья Клишина, Александр Меньков и многие другие российские легкоатлеты выразили негодование работой ВФЛА.
«Ну вот и у меня накипело. Устала, реально устала. Устала читать их бесконечные критерии, поправки в дорожные карты, отчеты, хвалу за проделанную работу, несоблюдение антидопинговых правил, вечные нарушения со стороны отдельных лиц представляющих российскую легкую атлетику, финансовые долги непонятно откуда взявшиеся и т.д. Боже мой, уже 3 года прошло, а определенности как не было так и нет.
Я прекрасно понимаю наших атлетов, наш костяк, которые стали заложниками ситуации. Понимаю их чувства и озабоченность. Сама была на их месте всего 3 года назад. Но что мы можем, как мы можем изменить ситуацию… Я знаю лишь один выход.
Можно винить всех и вся, можно биться головой о стенку и истерить, но не уверена, что это принесет успех. На мой взгляд, это лишь усугубит и без того сложную ситуацию. Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью.
Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министром спорта с рабочей группой IAAF — на успех рассчитывать сложно.
Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами», — написала Исинбаева в инстаграме.
Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.