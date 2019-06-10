Исинбаева – о решении ИААФ не восстанавливать ВФЛА: Я знаю лишь один выход Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением насчет решения ИААФ. Ранее Мария Ласицкене, Дарья Клишина, Александр Меньков и многие другие российские легкоатлеты выразили негодование работой ВФЛА.

«Ну вот и у меня накипело. Устала, реально устала. Устала читать их бесконечные критерии, поправки в дорожные карты, отчеты, хвалу за проделанную работу, несоблюдение антидопинговых правил, вечные нарушения со стороны отдельных лиц представляющих российскую легкую атлетику, финансовые долги непонятно откуда взявшиеся и т.д. Боже мой, уже 3 года прошло, а определенности как не было так и нет.

Я прекрасно понимаю наших атлетов, наш костяк, которые стали заложниками ситуации. Понимаю их чувства и озабоченность. Сама была на их месте всего 3 года назад. Но что мы можем, как мы можем изменить ситуацию… Я знаю лишь один выход.

Можно винить всех и вся, можно биться головой о стенку и истерить, но не уверена, что это принесет успех. На мой взгляд, это лишь усугубит и без того сложную ситуацию. Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью.

Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министром спорта с рабочей группой IAAF — на успех рассчитывать сложно.

Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами», — написала Исинбаева в инстаграме.

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.